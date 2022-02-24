Вторжение в Украину: Борис Джонсон вводит «масштабный набор санкций» против России

19:44 24 Февраль Киев, Украина

В телеобращении к нации Борис Джонсон объявил о новом «массивном» пакете санкций, под которые, в частности, попадают ВТБ банк и "Аэрофлот".

"Великобритания наложит на Россию «самый большой за всю историю» набор экономических санкций, включая прекращение использования Россией международных платежных систем Swift, замораживание активов всех крупных российских банков, с немедленным замораживанием активов ВТБ (активы которого составляют 154 млрд фунтов стерлингов) ограничение наличности российских граждан в британских банках и введение санкций в отношении более 100 физических и юридических лиц", - сказал Джонсон.

Борис Джонсон призвал европейских лидеров согласиться с тем, что использование Россией основной платежной системы должно быть приостановлено.



Объявив о пакете санкций, которые, как обещал Джонсон, «помешают» экономике России, премьер-министр заявил, что во вторник будет принят закон, запрещающий крупным российским компаниям привлекать финансирование на рынках Великобритании и предотвращающий привлечение Россией суверенного долга на рынках Великобритании.



/>Санкции включают в себя больше ключевых олигархов, активы которых будут заморожены, хотя источники сообщили, что в ближайшие недели будут обнародованы новые имена, в том числе, по их словам, более узнаваемые фигуры.



Премьер-министр объявил о мерах, которые Великобритания принимает немедленно. Великобритания заморозит активы всех крупных российских банков, включая ВТБ, второй по величине банк страны с активами на общую сумму 154 млрд фунтов стерлингов.



Индивидуальные санкции будут введены в отношении более 100 физических и юридических лиц и дочерних компаний, включая Ростех, крупнейшую оборонную компанию страны, экспортирующую оружие на сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов в год, а также еще четыре оборонные компании.



В число олигархов, которые будут подвергнуты санкциям, входят бывший зять Путина Кирилл Шамалов, самый молодой российский миллиардер; Денис Бортников, председатель правления Банка ВТБ; и Юрий Слюсарь, директор Объединенной авиастроительной корпорации. Российской авиакомпании «Аэрофлот» запретят посадку в Великобритании.



Великобритания приостановит и запретит все экспортные лицензии двойного назначения в Россию, которые охватывают товары, которые могут иметь гражданское или военное применение. Также будет принят закон, запрещающий экспорт в Россию широкого спектра высокотехнологичных товаров, в том числе полупроводников, деталей самолетов, таких как реактивные двигатели Rolls Royce, и оборудования для нефтепереработки.



Джонсон заявил, что в ближайшие дни он изложит более подробную информацию о новом законодательстве, ограничивающем депозиты, которые все российские граждане могут хранить на банковских счетах в Великобритании, чтобы лишить россиян возможности привлекать финансирование и хранить свои деньги в Лондоне.



Также весь спектр мер будет распростанер,на Беларусь, которую российские войска использовали для вторжения в Украину. Последней мерой стало обязательство выдвинуть законопроект об экономических преступлениях до пасхальных каникул, направленный на повышение прозрачности активов.