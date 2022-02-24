Вторжение РФ: власти Украины ввели военное положение

08:30 24 Февраль Киев, Украина

Президент Украины Зеленский объявил о введении военного положения на территории страны.

"Мы вводим военное положение по всей территории нашей страны", — сказал он.

Президент страны обратился к гражданам с просьбой не осложнять положение паническими настроениями.

"От всех вас нужно спокойствие, по возможности, оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины", — заявил он.

По информации издания "Страна.ua", украинский лидер созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.