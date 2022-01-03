Вторжение РФ в Украину только усилит НАТО - глава комитета разведки Конгресса США

Глава комитета разведки Сената США республиканец Адам Шифф заявил, что сдержать новое вторжение Российской Федерации в Украину могут только мощные санкции, возможно, даже персональные ограничения против главы Кремля.
Он добавил, что не имеет ничего против введения персональных санкций против Путина, но наиболее действенными назвал комбинацию персональных и секторальных санкций.
Он добавил, что новая агрессия РФ против Украины только приблизит НАТО к России.
Он добавил, что новая агрессия РФ против Украины только приблизит НАТО к России.
Напомни, что в Белом доме сообщили о том, что президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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