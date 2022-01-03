Вторжение РФ в Украину только усилит НАТО - глава комитета разведки Конгресса США

17:33 03 Январь Киев, Украина

Глава комитета разведки Сената США республиканец Адам Шифф заявил, что сдержать новое вторжение Российской Федерации в Украину могут только мощные санкции, возможно, даже персональные ограничения против главы Кремля.

«Для того чтобы сдержать Россию, понадобятся масштабные санкции. Я думаю, наши союзники должны быть твердыми в своих позициях по этой ситуации. Москва должна понимать, что мы объединены в этом вопросе», - сказал сенатор Шифф.

Он добавил, что не имеет ничего против введения персональных санкций против Путина, но наиболее действенными назвал комбинацию персональных и секторальных санкций.



Он добавил, что новая агрессия РФ против Украины только приблизит НАТО к России.

«Мы приблизим больше сил НАТО к России, и это противоположно тому, чего пытается достичь Путин», - заявил Шифф.

"Боюсь, что Путин очень вероятно пойдет на вторжение. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю его полной мотивации, почему именно сейчас это делает. Но выглядит так, что он несомненно намерен это сделать. И я думаю, что ничто иное, как уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит его", - подчеркнул он.