Вторжение рф в Украину стало прямой атакой на европейский и глобальный правопорядок - ЕК

08:37 20 октября Киев, Украина

Нынешняя россия не должна участвовать в строении новой европейской системы мира и безопасности.



Об этом заявил член Европейской комиссии (ЕК) Оливер Варгеи в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента, посвященного итогам первой встречи Европейского политического сообщества в Праге, сообщает Укринформ в четверг, 20 октября.

"В обозримом будущем невозможно представить новый порядок по безопасности или новую архитектуру мира в Европе, в которых составной частью могла бы быть россия. Она остается географическим соседом и членом международной системы. Но сейчас мы должны строить новый европейский порядок безопасности без кремля", - считает он.

По его словам, участники встречи в Праге признали: российское вторжение в Украину стало прямой атакой на европейский и глобальный правопорядок. Они расценивают его как нападение на базовые нормы европейской и международной безопасности под которыми в свое время подпись поставила сама россия.