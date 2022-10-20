Вторжение рф в Украину стало прямой атакой на европейский и глобальный правопорядок - ЕК
08:37 20 октября Киев, Украина
Нынешняя россия не должна участвовать в строении новой европейской системы мира и безопасности.
Об этом заявил член Европейской комиссии (ЕК) Оливер Варгеи в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента, посвященного итогам первой встречи Европейского политического сообщества в Праге, сообщает Укринформ в четверг, 20 октября.
"В обозримом будущем невозможно представить новый порядок по безопасности или новую архитектуру мира в Европе, в которых составной частью могла бы быть россия. Она остается географическим соседом и членом международной системы. Но сейчас мы должны строить новый европейский порядок безопасности без кремля", - считает он.
По его словам, участники встречи в Праге признали: российское вторжение в Украину стало прямой атакой на европейский и глобальный правопорядок. Они расценивают его как нападение на базовые нормы европейской и международной безопасности под которыми в свое время подпись поставила сама россия.
"В Праге лидеры послали мощный сигнал, направленный не только россии, но и остальному миру, относительно искренней воли Европы защитить многосторонний порядок, основанный на правилах, а также поддержать базовые положения Хартии ООН на фоне попыток рф
превратить в поражающее оружие энергию и продовольствие", - подытожил Варгеи.
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