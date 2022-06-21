Вторжение рф в Украину: оперативная информация по состоянию на вечер 21 июня

19:31 21 июня Киев, Украина

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь не зафиксировано. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории этой страны.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 21 июня.