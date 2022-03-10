Вторжение РФ в Украину: оперативная информация на вечер 10 марта

18:32 10 Март Киев, Украина

Подходят к концу 15 сутки героического противостояния Украины российскому вторжению. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



🔻На Полесском и Волынском направлениях заставили противника отойти на невыгодные для него рубежи.



🔻На Северском направлении уволили населенный пункт Бакланова Муравейка.



🔻Оборонцы Киева устойчиво удерживают границы, охраняют объекты критической инфраструктуры города.



🔻Российские оккупанты прекращены по всем направлениям, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.



🔻Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам. С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки по принятию руководством нашего государства условий РФ, призывы к прекращению огня и сложению оружия украинскими военными.



🔻Призываем доверять только проверенным источникам и сохранять спокойствие.



🔻 Несмотря на то, что личный состав вооруженных сил РФ, находящийся на территории Украины, изолированный от объективной информации, сведения о реальном плохом для России положении вещей в них все же поступают.



🔻Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности министерства обороны РФ выплачивать денежное обеспечение из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений.



🔻В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области кафиры ищут способ сдаться в полное.