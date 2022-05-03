Вторжение рф: оперативная информация Генштаба ВСУ на утро 3 мая

07:33 03 мая Киев, Украина

Начались 69 сутки противостояния военному вторжению рф. По данным Генштаба ВСУ, враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Противник принимает меры по восполнению значительных потерь техники в подразделениях вооруженных сил российской федерации, ведущих боевые действия на территории Украины. По имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области, в период с 27 апреля по 02 мая 2022, было снято с хранения семнадцать танков и шестьдесят БМП-1. Они отправлены на временно занятые орками украинские территории.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.



На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.



На Изюмском направлении противник оказывал активное огневое влияние на подразделения наших войск.



В Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.



На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Продолжал обстрелы подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения.



За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены семь БПЛА "Орлан-10" и один БПЛА "Форпост".



На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем, двадцать две единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника.



Страдает враг и на других направлениях. Активно продолжает развиваться во временно занятых агрессором городах и селах движение сопротивления.