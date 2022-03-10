Второй вопрос от президента

Сегодня Владимир Зеленский назвал второй вопрос всеукраинского опроса, который проведут в день голосования на местных выборах 25 октября.
Он звучит так: Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе?
Он звучит так: Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе?
Накануне Зеленский озвучил первый пункт всенародного опроса. Глава государства намерен узнать мнение граждан относительно максимальной меры наказания для топ-коррупционеров.
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