Второй вопрос от президента

10:34 15 Октябрь Киев, Украина

Сегодня Владимир Зеленский назвал второй вопрос всеукраинского опроса, который проведут в день голосования на местных выборах 25 октября.

Он звучит так: Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе?
 
 
 
 
Накануне Зеленский озвучил первый пункт всенародного опроса. Глава государства намерен узнать мнение граждан относительно максимальной меры наказания для топ-коррупционеров.