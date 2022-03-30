Второй тур. Выборы городского головы пройдут 15 и 22 ноября

Сегодня на своей странице в соцсети Facebook ЦИК напомнила украинцам, что избирательный процесс в стране еще не окончен и второй тур голосования пройдет 15 и 22 ноября.
Согласно инфографике Центризбиркома, 15 ноября второй тур выборов мэра состоится в Луцке (Волынская обл.), Краматорске (Донецкая обл.), Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.) и Сумах.
22 ноября избиратели должны определиться с городскими головами в Славянске (Донецкая обл.), Дрогобыче (Львовская обл.), Ужгороде (Закарпатская обл.), Броварах (Киевская обл.), Полтаве, Львове и Ровно.
Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Результаты должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.
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