Второй тур выборов: средняя явка составила 24%

06:10 16 ноября Киев, Украина

В семи городах Украины завершился второй тур местных выборов, по данным Центральной избирательной комиссии, средняя явка избирателей составила 24 %. 
 
Об этом сообщили в ЦИК.
"По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществлявших подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%", - навели в ЦИК итоговые данные по явке.
По регионам явка составила:
  • Луцкий городской голова - 25,96%
  • Краматорский городской голова - 23,14%
  • Украинский городской голова - 31,46%
  • Одесский городской голова - 25,14%
  • Сумской городской голова - 19,02%
  • Херсонский городской голова - 20,89%
  • Каменец-Подольский городской голова - 34,29%
Всего из 1 582 689 избирателей проголосовало на 20 часов 379 852, или 24%.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы происходило в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).