Второй тур выборов: средняя явка составила 24%

В семи городах Украины завершился второй тур местных выборов, по данным Центральной избирательной комиссии, средняя явка избирателей составила 24 %.
Об этом сообщили в ЦИК.
По регионам явка составила:
- Луцкий городской голова - 25,96%
- Краматорский городской голова - 23,14%
- Украинский городской голова - 31,46%
- Одесский городской голова - 25,14%
- Сумской городской голова - 19,02%
- Херсонский городской голова - 20,89%
- Каменец-Подольский городской голова - 34,29%
Всего из 1 582 689 избирателей проголосовало на 20 часов 379 852, или 24%.
Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы происходило в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).
Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы происходило в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).
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