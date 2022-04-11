Второй тур выборов: средняя явка составила 24%

06:10 16 ноября Киев, Украина

В семи городах Украины завершился второй тур местных выборов, по данным Центральной избирательной комиссии, средняя явка избирателей составила 24 %.

Об этом сообщили в ЦИК

"По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществлявших подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%", - навели в ЦИК итоговые данные по явке.

По регионам явка составила:

Луцкий городской голова - 25,96%

Краматорский городской голова - 23,14%

Украинский городской голова - 31,46%

Одесский городской голова - 25,14%

Сумской городской голова - 19,02%

Херсонский городской голова - 20,89%

Каменец-Подольский городской голова - 34,29%

Всего из 1 582 689 избирателей проголосовало на 20 часов 379 852, или 24%.



Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы происходило в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).