Второй тур выборов могут провести в декабре

19:03 26 октября Киев, Украина

Из-за возможных судебных разбирательств, в отдельных городах Украины второй тур выборов может состояться не раньше декабря, такое предположение выдвинули в ЦИК

"На установление результатов выборов у территориальных избирательных комиссий есть 12 дней. Но кто-то может установить их быстрее. Поэтому дата второго тура не может быть одинаковой", - сказал заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

По его словам, результаты местных выборов должны установить до 6 ноября включительно. Второй тур выборов мэра должен быть назначен на воскресенье в пределах трехнедельного срока после подписания протокола. Однако в ЦИК ожидают, что часть результатов будет оспорена в судебном порядке.

"В таком случае выборы сместятся до принятия решения судом. Судебное рассмотрение - это, условно говоря, еще неделя. То есть второй тур может состояться и в начале декабря", - объяснил Дубовик.

Соответственно, зампредседателя ЦИКа отметил, что невозможно точно назвать даты, когда в разных городах может пройти второй тур.

"В идеале может быть 15 ноября. Но это малореально. Как правило, голосование будет назначаться на 22 и 29 ноября", - считает Дубовик.

При этом представитель ЦИК не исключает, что по отдельным городам голосование могут назначить и на декабрь.