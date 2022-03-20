Второй тур выборов могут провести в декабре

Из-за возможных судебных разбирательств, в отдельных городах Украины второй тур выборов может состояться не раньше декабря, такое предположение выдвинули в ЦИК.
По его словам, результаты местных выборов должны установить до 6 ноября включительно. Второй тур выборов мэра должен быть назначен на воскресенье в пределах трехнедельного срока после подписания протокола. Однако в ЦИК ожидают, что часть результатов будет оспорена в судебном порядке.
Соответственно, зампредседателя ЦИКа отметил, что невозможно точно назвать даты, когда в разных городах может пройти второй тур.
При этом представитель ЦИК не исключает, что по отдельным городам голосование могут назначить и на декабрь.
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