Второй тур выборов: 5,2 тысяч стражей порядка будут обеспечивать безопасность

21:11 13 ноября Киев, Украина

Замглавы Нацполиции Александр Фацевич сообщил, что принято решение привлечь 5 200 правоохранителей для обеспечения безопасности во время второго тура местных выборов.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка на территории участков и охраны избирательной документации будут привлечены более 5,2 тысяч стражей порядка", - сказал Фацевич.

Также сообщается, что, по его словам, 15 ноября состоится второй тур выборов депутатов и глав сельских, поселковых и городских советов в 21 регионе страны. Сформировано 1074 избирательных комиссий, охрана которых осуществляется силами полиции.