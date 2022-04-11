Второй тур выборов: 5,2 тысяч стражей порядка будут обеспечивать безопасность
21:11 13 ноября Киев, Украина
Замглавы Нацполиции Александр Фацевич сообщил, что принято решение привлечь 5 200 правоохранителей для обеспечения безопасности во время второго тура местных выборов.
"Для обеспечения общественной безопасности и порядка на территории участков и охраны избирательной документации будут привлечены более 5,2 тысяч стражей порядка", - сказал Фацевич.
Также сообщается, что, по его словам, 15 ноября состоится второй тур выборов депутатов и глав сельских, поселковых и городских советов в 21 регионе страны. Сформировано 1074 избирательных комиссий, охрана которых осуществляется силами полиции.
"Подчеркиваю оперативное и профессиональное реагирование на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Полиция остается вне политики, ведь наша основная задача - обеспечить законность избирательного процесса", -
отметил Фацевич.
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