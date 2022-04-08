Второй тур местных выборов: названы даты и города

16:44 12 ноября Киев, Украина

Повторное голосование по местным выборам в некоторых городах Украины состоится 15 и 22 ноября.

Эту информацию сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмена в четверг, 12 ноября.

"Согласно статье 281 Избирательного кодекса Украины повторное голосование назначается на воскресенье - в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования", - говорится в сообщении.

15 ноября выборы пройдут в городах:

Каменец-Подольский (Хмельницкая область);

Краматорск (Донецкая область);

Луцк (Волынская область);

Одесса (Одесская область);

Сумы (Сумская область);

Украинка (Киевская область);

Херсон (Херсонская область).

22 ноября в городах: