Второй тур местных выборов: названы даты и города

Повторное голосование по местным выборам в некоторых городах Украины состоится 15 и 22 ноября.
Эту информацию сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмена в четверг, 12 ноября.
15 ноября выборы пройдут в городах:
- Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
- Краматорск (Донецкая область);
- Луцк (Волынская область);
- Одесса (Одесская область);
- Сумы (Сумская область);
- Украинка (Киевская область);
- Херсон (Херсонская область).
22 ноября в городах:
- Бердянск (Запорожская область);
- Днепр (Днепропетровская область);
- Дрогобыч (Львовская область);
- Львов (Львовская область);
- Николаев (Николаевская область);
- Никополь (Днепропетровская область);
- Полтава (Полтавская область);
- Ровно (Ровенская область);
- Славянск (Донецкая область);
- Ужгород (Закарпатская область);
- Черкассы (Черкасская область).
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