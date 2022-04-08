Второй тур местных выборов: названы даты и города

16:44 12 ноября Киев, Украина

Повторное голосование по местным выборам в некоторых городах Украины состоится 15 и 22 ноября. 
 
Эту информацию сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмена в четверг, 12 ноября.
"Согласно статье 281 Избирательного кодекса Украины повторное голосование назначается на воскресенье - в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования", - говорится в сообщении.
15 ноября выборы пройдут в городах:
  • Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
  • Краматорск (Донецкая область);
  • Луцк (Волынская область);
  • Одесса (Одесская область);
  • Сумы (Сумская область);
  • Украинка (Киевская область);
  • Херсон (Херсонская область).
22 ноября в городах:
  • Бердянск (Запорожская область);
  • Днепр (Днепропетровская область);
  • Дрогобыч (Львовская область);
  • Львов (Львовская область);
  • Николаев (Николаевская область);
  • Никополь (Днепропетровская область);
  • Полтава (Полтавская область);
  • Ровно (Ровенская область);
  • Славянск (Донецкая область);
  • Ужгород (Закарпатская область);
  • Черкассы (Черкасская область).