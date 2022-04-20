Второй тур голосования завершился явкой менее 30% граждан
06:03 23 ноября Киев, Украина
22 ноября в 20:00 завершился второй и заключительный этап местных выборов в Украине. Мэров городов выбирали в Днепре, Ужгороде, Николаеве, Львове
.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины.
Так, в Днепре на повторное волеизъявление пришли 23,93% избирателей, в Никополе - 24,2, в Славянске - 32,4, в Ужгороде - 27,94, в Бердянске - 39,23, во Львове - 38,94, Дрогобыче - 30,21, Николаеве - 28,4, Полтаве - 25,52, Ривном - 30,35, Черкассах - 26,02.
"Напоминаем, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК
от 20 октября 2020 года № 404 они поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в частности телефону или по электронной почте", - отметили в ЦИК.
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