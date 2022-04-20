Второй тур голосования завершился явкой менее 30% граждан

06:03 23 ноября Киев, Украина

22 ноября в 20:00 завершился второй и заключительный этап местных выборов в Украине. Мэров городов выбирали в Днепре, Ужгороде, Николаеве, Львове



Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины.



Так, в Днепре на повторное волеизъявление пришли 23,93% избирателей, в Никополе - 24,2, в Славянске - 32,4, в Ужгороде - 27,94, в Бердянске - 39,23, во Львове - 38,94, Дрогобыче - 30,21, Николаеве - 28,4, Полтаве - 25,52, Ривном - 30,35, Черкассах - 26,02.