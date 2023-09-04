Второй эшелон вс рф прибыл в Брест для учений с ОДКБ

29 августа в Брест прибыл очередной эшелон вооруженных сил рф. Это уже второй эшелон, который прибыл в страну для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", в составе эшелона находятся около 200 единиц военной техники, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские установки и автомобили.
Учения ОДКБ "Взаимодействие-2023" пройдут в беларуси с 1 по 6 сентября. В них также примут участие войска Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Кроме того, в беларуси в это же время пройдут еще четыре учения: "Поиск-2023" с силами разведки, "Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск, "Барьер-2023" с совместным формированием войск радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения и "Скала-2023" с подразделениями МЧС.
Как сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", в составе эшелона находятся около 200 единиц военной техники, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские установки и автомобили.
Учения ОДКБ "Взаимодействие-2023" пройдут в беларуси с 1 по 6 сентября. В них также примут участие войска Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Кроме того, в беларуси в это же время пройдут еще четыре учения: "Поиск-2023" с силами разведки, "Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск, "Барьер-2023" с совместным формированием войск радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения и "Скала-2023" с подразделениями МЧС.
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