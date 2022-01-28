Вторая петиция к Зеленскому по ратификации Стамбульской конвенции набрала 25 тысяч голосов

13:30 28 Январь Киев, Украина





Соответствующая информация содержится на сайте ОП.



С тех пор как первая петиция по ратификации документа набрала необходимое количество голосов, прошло 1,5 года, но соответствующий законопроект до сих пор не внесен на рассмотрение Верховной Рады.



Инициатором второй петиции стала общественная инициатива "Марш женщин". Кампанию по введению необходимого количества голосов поддержала коалиция "За Стамбульскую конвенцию", в которую входит более 30 общественных организаций.



По закону Владимир Зеленский должен дать ответ на петицию не позднее чем через три месяца. Вторая петиция о необходимости ратификации Стамбульской конвенции, обнародованная на сайте президента Украины, набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч голосов.Соответствующая информация содержится на сайте ОП.С тех пор как первая петиция по ратификации документа набрала необходимое количество голосов, прошло 1,5 года, но соответствующий законопроект до сих пор не внесен на рассмотрение Верховной Рады.Инициатором второй петиции стала общественная инициатива "Марш женщин". Кампанию по введению необходимого количества голосов поддержала коалиция "За Стамбульскую конвенцию", в которую входит более 30 общественных организаций.По закону Владимир Зеленский должен дать ответ на петицию не позднее чем через три месяца.

“Второй раз наше общество подтвердило требование о необходимости ратификации Стамбульской конвенции. Инициировать эту петицию было, на мой взгляд, несколько рискованно, учитывая, что так называемые оппоненты ведут активную кампанию против ратификации. В то же время, перед украинцами и украинками сейчас предстали другие серьезные вызовы. И если бы нам не удалось, это могло бы стать серьезным доводом против, мол, общество передумало. Но нет. Мы еще раз подтвердили свою четкую позицию – Стамбульская конвенция нужна”, – сказала журналистка, соинициатор акции “Откроем правду о насилии” Ирина Виртосу.

Она напомнила, что в недавнем исследовании "Что в Украине думают о современном феминизме и феминистках", респонденты назвали вопрос преодоления домашнего насилия самым актуальным для решения. Об этом сказали 93,2% респондентов, считающих себя феминистом/-кой, и 74,3% респондентов-нефеминистов/-ок.



Еще в 2011 году Украина приняла участие в подготовке Стамбульской конвенции как член Совета Европы. Только в 2016-м произошла первая попытка ратифицировать документ, закончившийся провалом.



В мае 2020 года петиция о ратификации конвенции на сайте президента Украины набрала более 25 тысяч голосов. В ответе на нее Зеленский поддержал необходимость ратификации документа.



Глава страны обещал внести в парламент соответствующий законопроект о ратификации, однако отмечал, что сделать это сможет после того, как МИД подаст соответствующее предложение.



Против ратификации документа в Украине выступают так называемые поборники традиционных ценностей и Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Они неоднократно обращались к представителям власти с официальными заявлениями о том, что понятие "гендер" угрожает украинской семье, несмотря на мнения экспертов на этот счет.



В декабре 2021 года пресс-служба Офиса президента Украины сообщила о том, что завершается подготовка к представлению на рассмотрение нардепов законопроекта "О ратификации Стамбульской конвенции".



Это произошло в ответ на акцию активистов "Откроем правду о насилии", которая состоялась 30 ноября.