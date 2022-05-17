В ТКГ назвали главные причины обострения на Донбассе 

15:35 12 августа Киев, Украина

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что обострение на Донбассе вызвано несколькими факторами - геополитическим, внутрироссийским, военным.

Один из факторов обострения, по мнению Гармаша, геополитический.

"Встреча Байдена с Зеленским, Меркель с Зеленским. Мы видели прошлой весной перед саммитом НАТО, когда были возможны положительные решения для Украины, спикер МИД России Мария Захарова говорила, что если будет продолжаться милитаризация Украины и сближение с НАТО, то это обострит ситуацию на Донбассе", - отметил Гармаш

По его словам, Россия использует ситуацию на Донбассе как сдерживающий фактор и как фактор шантажа, в частности в геополитике.



Еще одни фактор участившихся обстрелов - внутрироссийский.

"Не забываем, что там выборы. Им нужна тема, которая мобилизует электорат. Тема Украины как врага мобилизует сегодня путинский электорат, в том числе и на оккупированной территории, привлекая вновь созданных российских граждан к голосованию", - подчеркнул представитель ТКГ.

Гармаш добавил, что на оккупированной территории население недовольно заблокированными сепаратистами КПВВ. Граждане не могут выехать на территорию подконтрольную правительству Украины для получения пенсий и к родственникам.