ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области - ISW

Войска Украины постепенно вытесняют врага не только на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Определенные успехи есть и на Херсонщине. Как сообщил Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 12 авгуса, украинским военным удалось закрепиться на левом берегу Днепра, ныне оккупированном россиянами.
В то же время, эксперты отметили, что считать это плацдармом для дальнейшего наступления на врага - не стоит.
По мнению аналитиков ISW, механизированная контратака россии может поставить под угрозу украинскую передовую позицию, но неясно, имеют ли российские силы необходимые для этого механизированные резервы.
Напомним, омбудсмен заявил, что агрессивная политика Кремля свидетельствует о том, что на украинской территории оккупанты не остановятся и пойдут в направлении Европы.
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