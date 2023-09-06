ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области - ISW

06:54 13 августа Киев, Украина

Войска Украины постепенно вытесняют врага не только на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Определенные успехи есть и на Херсонщине. Как сообщил Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 12 авгуса, украинским военным удалось закрепиться на левом берегу Днепра, ныне оккупированном россиянами.

В то же время, эксперты отметили, что считать это плацдармом для дальнейшего наступления на врага - не стоит.

"ВСУ заняли позиции западнее Казачьих Лагерей после нескольких дней ограниченных рейдов через реку Днепр. Российские блогеры утверждали, что украинские разведывательные группы продолжают действовать к западу от Казачьих Лагерей, но сам населенный пункт по-прежнему оккупирован. Также украинские разведывательные группы продолжают действовать в районе Антоновского моста и Голой Пристани и проводят рейды через реку Днепр. Заявления россии о том, что украинские силы сохраняют присутствие на восточном берегу Днепра, позволяют предположить, что российские силы озабочены тем, что ВСУ заняли полуустойчивые позиции на берегу", - пишут аналитики.

По мнению аналитиков ISW, механизированная контратака россии может поставить под угрозу украинскую передовую позицию, но неясно, имеют ли российские силы необходимые для этого механизированные резервы.

Напомним, омбудсмен заявил, что агрессивная политика Кремля свидетельствует о том, что на украинской территории оккупанты не остановятся и пойдут в направлении Европы.