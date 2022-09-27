ВСУ за сутки отразили восемь атак оккупантов и уничтожили три склада с боеприпасами

20:39 26 сентября Киев, Украина

Украинские защитники за сутки отбили восемь атак врага и ликвидировали три склада с боеприпасами армии рф. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 26 сентября.

Отмечается, что атаки противника были отбиты в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.

"Украинская авиация нанесла около 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позиции бронированной техники и пяти позиций зенитных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, одну позицию зенитных ракетных комплексов, два подразделения ракетных войск и артиллерии, три склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей.



Также сообщается, что противник продолжает сосредоточивать усилия на удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг пытается восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку и наносит удары по гражданской инфраструктуре.



Так, за текущие сутки противник нанес два ракетных и четыре авиаудара, совершил более семи обстрелов из РСЗО. Также враг задействовал ударные БпЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.



Как отметили в Генштабе, от обстрелов оккупантов пострадало 12 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Марганец, Мусеевка, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев и Очаков.



На Слобожанском, Бахмутском, Краматорском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Южнобугском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.