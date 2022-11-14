ВСУ за сутки отбили атаки российских военных у семи населенных пунктов - сводка

08:59 14 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил Всего за минувшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершили около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

"С целью пополнения потерь личного состава и формирования подразделений противник продолжает перемещение мобилизованного личного состава в районы ведения боевых действий на территории Украины. В городе Ростов-на-Дону проводятся тренировки населения по гражданской обороне", - подчеркнули военные.





От ударов оккупантов пострадал Харьков и населенные пункты Харьковской области. За минувшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное, Марьинка на Донетчине.От ударов оккупантов пострадал Харьков и населенные пункты Харьковской области.

"Всего за прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных и 13 авиационных ударов, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - уточнили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.



На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском - из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Николаевка, Железный Мост, Леоновка Черниговской области, а также Волковка, Заруцкое, Сосновка, Ходино, Фотовиж, Уланово, Сварково, Волфино, Павловка и Кондратовка на Сумщине;

- из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Николаевка, Железный Мост, Леоновка Черниговской области, а также Волковка, Заруцкое, Сосновка, Ходино, Фотовиж, Уланово, Сварково, Волфино, Павловка и Кондратовка на Сумщине; на Слобожанском - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Возрожденовка, Уды, Стрелечья, Огурцово, Анискино, Амбарное, Колодезное и Каменка Харьковской области;

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Возрожденовка, Уды, Стрелечья, Огурцово, Анискино, Амбарное, Колодезное и Каменка Харьковской области; на Купянском и Лиманском - из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Невское;

- из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Невское; на Бахмутском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Клещиевка;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Клещиевка; на Авдеевском - из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;

- из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки; на Новопавловском - из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка;

- из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка; на Запорожском - из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское и Зализничное

- из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское и Зализничное на Таврическом - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам рядом с линией столкновения. Непосредственно артиллерийские обстрелы враг совершил по Высшетарасовке, Доброй Надежде и Ильинке Днепропетровской области.

В Генштабе подчеркнули, что противник продолжает нести потери.

"По уточненной информации, в ночь на 13 ноября Силы обороны в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили состав боеприпасов, около 40 российских оккупантов, две единицы бронированной техники и десять грузовых автомобилей", - говорится в сводке.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по позициям врага. Поражены десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также шесть зенитно-ракетных комплексов оккупантов. Сбиты десять БПЛА типа Орлан-10.