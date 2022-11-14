ВСУ за сутки отбили атаки российских военных у семи населенных пунктов - сводка

Всего за минувшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершили около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
За минувшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное, Марьинка на Донетчине.
От ударов оккупантов пострадал Харьков и населенные пункты Харьковской области.
От ударов оккупантов пострадал Харьков и населенные пункты Харьковской области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Северском - из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Николаевка, Железный Мост, Леоновка Черниговской области, а также Волковка, Заруцкое, Сосновка, Ходино, Фотовиж, Уланово, Сварково, Волфино, Павловка и Кондратовка на Сумщине;
- на Слобожанском - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Возрожденовка, Уды, Стрелечья, Огурцово, Анискино, Амбарное, Колодезное и Каменка Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском - из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Невское;
- на Бахмутском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Клещиевка;
- на Авдеевском - из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;
- на Новопавловском - из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка;
- на Запорожском - из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское и Зализничное
- на Таврическом - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам рядом с линией столкновения. Непосредственно артиллерийские обстрелы враг совершил по Высшетарасовке, Доброй Надежде и Ильинке Днепропетровской области.
В Генштабе подчеркнули, что противник продолжает нести потери.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по позициям врага. Поражены десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также шесть зенитно-ракетных комплексов оккупантов. Сбиты десять БПЛА типа Орлан-10.
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