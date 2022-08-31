ВСУ за сутки ликвидировали 200 оккупантов - Генштаб

С 24 февраля по 18 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 44 300 человек (+200 за сутки).
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
Уничтожены:
- 1889 (+3) танков
- 4179 (+17) боевых бронированных машин
- 1010 (+17) артиллерийских систем
- 265 (+2) реактивных систем залпового огня
- 136 (+0) средств ПВО
- 234 (+1) самолета
- 197 (+1) вертолетов
- 793 (+1) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 190 (+0) крылатых ракет
- 15 (+0) кораблей / катеров
- 3061 (+7) единица автомобильной техники и автоцистерн
- 93 (+0) единицы специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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