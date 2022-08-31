ВСУ за сутки ликвидировали 200 оккупантов - Генштаб

11:12 18 августа Киев, Украина

С 24 февраля по 18 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 44 300 человек (+200 за сутки).

 
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:
  • 1889 (+3) танков
  • 4179 (+17) боевых бронированных машин
  • 1010 (+17) артиллерийских систем
  • 265 (+2) реактивных систем залпового огня
  • 136 (+0) средств ПВО
  • 234 (+1) самолета
  • 197 (+1) вертолетов
  • 793 (+1) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 190 (+0) крылатых ракет
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 3061 (+7) единица автомобильной техники и автоцистерн
  • 93 (+0) единицы специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.