ВСУ за ночь ударили по трем мостам в Херсонской области - ОК ЮГ

19:34 30 августа Киев, Украина

На юге Украины ВСУ ночью на 30 августа, уничтожили около 160 российских захватчиков, 60 единиц вражеской техники, а также нанесли удары по трем мостам в Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

"Нашими бомбардировщиками в течение ночи нанесены два удара по районам сосредоточения врага в районе Киселевки и Костырки. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по трем мостам - Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому - для закрепления их непригодного статуса", - говорится в сводке.

По данным ОК Юг, общие потери врага на этом направлении за ночь составляли 159 бойцов и 60 единиц техники, в том числе 5 танков Т-72, три гаубицы Мста-Б, пусковая установка С-300, радиоэлектронная борьба и радиолокационная станция, 120-милиметровый мобильный миномет, пять противотанковых ракетных комплексов, 40 единиц бронированной и автомобильной техники и два БПЛА.