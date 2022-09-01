ВСУ за ночь ударили по трем мостам в Херсонской области - ОК ЮГ

На юге Украины ВСУ ночью на 30 августа, уничтожили около 160 российских захватчиков, 60 единиц вражеской техники, а также нанесли удары по трем мостам в Херсонской области.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
По данным ОК Юг, общие потери врага на этом направлении за ночь составляли 159 бойцов и 60 единиц техники, в том числе 5 танков Т-72, три гаубицы Мста-Б, пусковая установка С-300, радиоэлектронная борьба и радиолокационная станция, 120-милиметровый мобильный миномет, пять противотанковых ракетных комплексов, 40 единиц бронированной и автомобильной техники и два БПЛА.
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