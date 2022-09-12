ВСУ вытеснили войска рф из 20 населенных пунктов за сутки - Генштаб ВСУ

09:41 12 сентября Киев, Украина

За сутки украинские военные вытеснили врага из более двадцати населенных пунктов, в частности, к утру 12 сентября армии рф пришлось покинуть в том числе поселки Великий Бурлук и Двуречная в Харьковской области, город Сватово в Луганской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ



В ходе отступления российские войска бросают свои позиции и убегают вглубь оккупированных территорий или в россию. За последние сутки российские военнослужащие при отступлении вывозили с собой награбленное у местных жителей имущество и автомобили из поселков в Харьковской области, отмечается в сообщении. По данным Генштаба, сейчас россия сосредотачивает силы для установления контроля над территорией Донецкой области, содержания временно захваченных территорий и срыва наступления украинских войск.



В результате контрнаступления на Херсонском направлении россия понесла значительные потери в живой силе. В сообщении утверждается, что 810 отдельная гвардейская бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в Севастополе) потеряла почти 85% личного состава.



Также в Генштабе подчеркнули, что сейчас сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За прошедшие сутки рф нанесла «18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины».

«Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка. россияне совершили очередной террористический акт - нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, объекту критической инфраструктуры города. В результате было частично обесточено несколько областей», - говорится в сообщении.

ВСУ уничтожили один БПЛА типа «Орлан-10», сбили одну управляемая ракету Х-59, четыре ракеты «Калибр» и пять ракет Х-101.