ВСУ в очередной раз уничтожили вражеский склад боеприпасов на юге Украины
07:17 18 августа Киев, Украина
Украинские бойцы уничтожили российский склад снабжения боекомплектом.
Об этом в четверг, 18 августа, сообщает Оперативное командование Юг
.
"Наша авиация продолжала практику атак опорных пунктов и районов сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки", - отметили украинские военные.
Там добавили, что российские военные понесли и другие потери.
"Враг потерял 29 единиц личного состава, самоходную пушку 203-го калибра Пион, пять единиц бронированной и автомобильной техники. Окончательные потери врага доразведываются", - сказано в сообщении.
Авиация оккупантов нанесла три удара по украинским позициям вдоль линии столкновения - успеха не имела.
"Враг применил две противорадиолокационные ракеты для уничтожения украинской системы противовоздушной обороны. Результат имел досадный", - сообщили в ОК Юг.
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