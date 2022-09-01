ВСУ в очередной раз уничтожили вражеский склад боеприпасов на юге Украины

07:17 18 августа Киев, Украина

Украинские бойцы уничтожили российский склад снабжения боекомплектом.

Об этом в четверг, 18 августа, сообщает Оперативное командование Юг

"Наша авиация продолжала практику атак опорных пунктов и районов сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки", - отметили украинские военные.

Там добавили, что российские военные понесли и другие потери.

"Враг потерял 29 единиц личного состава, самоходную пушку 203-го калибра Пион, пять единиц бронированной и автомобильной техники. Окончательные потери врага доразведываются", - сказано в сообщении.

Авиация оккупантов нанесла три удара по украинским позициям вдоль линии столкновения - успеха не имела.