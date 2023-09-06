ВСУ в Крыму ударили по вражеским катерам и ликвидировали 30 военных вблизи поселка Маяк

В ходе операции вблизи поселка Маяк на оккупированном полуострове Крым, украинские бойцы нанесли существенный ущерб четырём быстроходным катерам и успешно ликвидировали более 30 захватчиков.
Эту информацию раскрыл представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Подчеркивается, что в оккупированном населённом пункте Маяк размещается база 3-го радиотехнического полка, включенного в структуру радиотехнических подразделений Воздушно-космических сил российской федерации.
Кроме того, на полуострове расположен радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.
Эту информацию раскрыл представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Подчеркивается, что в оккупированном населённом пункте Маяк размещается база 3-го радиотехнического полка, включенного в структуру радиотехнических подразделений Воздушно-космических сил российской федерации.
Кроме того, на полуострове расположен радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.
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