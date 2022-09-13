ВСУ в ходе контрнаступления в Харькове освободили 300 населенных пунктов

15:49 13 сентября Киев, Украина

В ходе контрнаступления в Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили 300 населенных пунктов.

Об этом сообщила во вторник, 13 сентября, замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодня освобожден 3 800 квадратных км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации. Операция продолжается, она распланирована до полного освобождения Харьковской области", - рассказала замминистра.

Она отметила, что пока рано говорить, что над Харьковской областью установлен полный контроль.



Маляр добавила, что в связи с достигнутыми успехами принято решение продолжать операцию в Харьковской области.