ВСУ в ходе контрнаступления в Харькове освободили 300 населенных пунктов

В ходе контрнаступления в Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили 300 населенных пунктов.
Об этом сообщила во вторник, 13 сентября, замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.
Она отметила, что пока рано говорить, что над Харьковской областью установлен полный контроль.
Маляр добавила, что в связи с достигнутыми успехами принято решение продолжать операцию в Харьковской области.
Маляр добавила, что в связи с достигнутыми успехами принято решение продолжать операцию в Харьковской области.
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