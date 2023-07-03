ВСУ увеличили площадь освобожденных территорий на востоке и юге Украины

11:39 03 июля Киев, Украина

За последнюю неделю Вооруженные Силы Украины (ВСУ) расширили контроль над территориями на востоке и юге страны. Эту информацию 3 июля подтвердила Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины.

Она отметила, что на восточных направлениях продолжаются как наступательные, так и оборонительные операции.
 
"Мы продвигаемся на Бахмутском направлении, в то время как враг продолжает наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях... Сейчас там идут ожесточенные бои. За последнюю неделю мы смогли увеличить освобожденную площадь на 9 квадратных километров благодаря улучшению нашей оперативной (тактической) позиции и выравниванию линии фронта", - пояснила Маляр.
 
В то же время, количество вражеских обстрелов удвоилось.

Заместитель министра также добавила, что на юге украинские вооруженные силы продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, включая районы Новодаровки, Приютного, Новоданиловки, Роботино, Новоселки и Старомайорского.

За прошедшую неделю было освобождено более 28 квадратных километров территории, и в общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 квадратных километра.