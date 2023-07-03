ВСУ увеличили площадь освобожденных территорий на востоке и юге Украины

За последнюю неделю Вооруженные Силы Украины (ВСУ) расширили контроль над территориями на востоке и юге страны. Эту информацию 3 июля подтвердила Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины.
Она отметила, что на восточных направлениях продолжаются как наступательные, так и оборонительные операции.
Она отметила, что на восточных направлениях продолжаются как наступательные, так и оборонительные операции.
В то же время, количество вражеских обстрелов удвоилось.
Заместитель министра также добавила, что на юге украинские вооруженные силы продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, включая районы Новодаровки, Приютного, Новоданиловки, Роботино, Новоселки и Старомайорского.
За прошедшую неделю было освобождено более 28 квадратных километров территории, и в общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 квадратных километра.
Заместитель министра также добавила, что на юге украинские вооруженные силы продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, включая районы Новодаровки, Приютного, Новоданиловки, Роботино, Новоселки и Старомайорского.
За прошедшую неделю было освобождено более 28 квадратных километров территории, и в общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 квадратных километра.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии