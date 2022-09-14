ВСУ установили огневой контроль над Херсонщиной - ОК ЮГ



Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в среду, 14 сентября.

"Почти над всей территорией Херсонской области держится наш огневой контроль, мы продолжаем нашу боевую работу, но о победах говорить пока рано, нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах", - заявила она.

Гуменюк напомнила особенности военной операции на юге из-за ландшафта.

"Поэтому тут нет информационной открытости, поскольку это очень опасно для наших подразделений и населения из-за угрозы обстрелов со стороны врага. Очень много территорий заминировано, мы не можем оглашать все наши успехи, но мы продвигаемся и тесним россиян - это очень их деморализует", - сказала она.