ВСУ уничтожили за сутки 150 оккупантов и вертолет

10:09 14 августа Киев, Украина

Вооруженным силам Украины за минувшие сутки удалось ликвидировать 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россия потеряла 43 550 военных. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери россии на 14 августа ориентировочно составили:

личного состава - около 43550 (+150) человек ликвидировано;

танков - 1864 (+8);

боевых бронированных машин - 4126 (+11);

артиллерийских систем - 980 (+2);

РСЗО - 261 (+0);

средства ПВО - 136 (+0);

самолетов - 233 (+0);

вертолетов - 194 (+1);

- 194 (+1); беспилотников оперативно-тактического уровня - 784 (+5);

крылатые ракеты - 187 (+0);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3039 (+3);

специальной техники - 91 (+0).

Напомним, вчера ВСУ уничтожили три склада и три базы российских оккупантов в Херсонской области.