ВСУ уничтожили за сутки 150 оккупантов и вертолет

10:09 14 августа Киев, Украина

Вооруженным силам Украины за минувшие сутки удалось ликвидировать 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россия потеряла 43 550 военных. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери россии на 14 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 43550 (+150) человек ликвидировано;
  • танков - 1864 (+8);
  • боевых бронированных машин - 4126 (+11);
  • артиллерийских систем - 980 (+2);
  • РСЗО - 261 (+0);
  • средства ПВО - 136 (+0);
  • самолетов - 233 (+0);
  • вертолетов - 194 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 784 (+5);
  • крылатые ракеты - 187 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3039 (+3);
  • специальной техники - 91 (+0).

Напомним, вчера ВСУ уничтожили три склада и три базы российских оккупантов в Херсонской области.