ВСУ уничтожили вражескую базу под Харьковом

10:31 09 Март Киев, Украина

Вооруженные силы Украины уничтожили базу российских военных, которая находилась в Харьковской области.

Украинские защитники ликвидировали вражескую базу, из которой оккупанты обстреливали дома мирных жителей Харькова. База находилась возле города Дергачи.

"Они полностью отступили в Россию через соответствующую границу. Это очень значительный успех, ведь именно оттуда велись обстрелы по району Алексеевка города Харькова," - рассказал глава облгосадминистрации Синегубов Олег.

Синегубов отметил, что ночью было 54 обстрелы жилого массива Харькова, а в Изюме были ракетными обстрелы, а также были попытки авианалетов. Он выразил надежду что "зеленый коридор" позволит доставить в город гуманитарную помощь и эвакуировать людей.