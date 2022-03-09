ВСУ уничтожили вражескую базу под Харьковом

Вооруженные силы Украины уничтожили базу российских военных, которая находилась в Харьковской области.
Украинские защитники ликвидировали вражескую базу, из которой оккупанты обстреливали дома мирных жителей Харькова. База находилась возле города Дергачи.
Синегубов отметил, что ночью было 54 обстрелы жилого массива Харькова, а в Изюме были ракетными обстрелы, а также были попытки авианалетов. Он выразил надежду что "зеленый коридор" позволит доставить в город гуманитарную помощь и эвакуировать людей.
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