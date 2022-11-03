ВСУ уничтожили вдвое больше самолетов россиян, чем те потеряли за 10 лет войны в Афганистане

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне потеряли вдвое больше самолетов в войне в Украине, чем за 10 лет войны в Афганистане.
Об этом сообщил Залужный в Facebook.
Об этом сообщил Залужный в Facebook.
Залужный считает, что война с Украиной является таким же позором для россии как и война в Афганистане.
По мнению главнокомандующего, вторжение в Украину станет причиной разрушения россии.
По мнению главнокомандующего, вторжение в Украину станет причиной разрушения россии.
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