ВСУ уничтожили вдвое больше самолетов россиян, чем те потеряли за 10 лет войны в Афганистане

12:43 03 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил Залужный в Facebook. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне потеряли вдвое больше самолетов в войне в Украине, чем за 10 лет войны в Афганистане.Об этом сообщил Залужный в Facebook.

"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов рф, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов рф в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане".

Залужный считает, что война с Украиной является таким же позором для россии как и война в Афганистане.



По мнению главнокомандующего, вторжение в Украину станет причиной разрушения россии.