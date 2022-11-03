ВСУ уничтожили вдвое больше самолетов россиян, чем те потеряли за 10 лет войны в Афганистане

12:43 03 ноября Киев, Украина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне потеряли вдвое больше самолетов в войне в Украине, чем за 10 лет войны в Афганистане.

Об этом сообщил Залужный в Facebook.
 
"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов рф, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов рф в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане".
 
Залужный считает, что война с Украиной является таким же позором для россии как и война в Афганистане.

По мнению главнокомандующего, вторжение в Украину станет причиной разрушения россии.