ВСУ уничтожили российский дивизион ракетных комплексов "Искандер-М"

13:09 10 Март Киев, Украина

В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Об этом днем в четверг, 10 марта, сообщили в оперативном командовании "Север".