ВСУ уничтожили более 50 единиц российской техники в Бердянском районе

12:26 29 августа Киев, Украина

Вчера, 28 августа, в селе Осипенко Бердянского района Запорожской области, украинские артиллеристы нанесли сокрушительный удар по российским оккупантам.



Как сегодня сообщил местный Telegram-канал, удар был нанесен по координатам разведчиков подразделения "Бешеная Панда".



Артиллерия ударила именно в момент, когда на позицию подъехали заправщики с топливом. В результате удара были уничтожены более 40 единиц российской техники, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские установки и автомобили. Более 50 единиц техники были повреждены и выведены из строя.