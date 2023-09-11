ВСУ уничтожили 6 катеров рф в Херсонской области - Гуменюк

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, Наталья Гуменюк, заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили 6 катеров сил рф, которые попытались восстановить свои позиции с воды во время маневрирования среди островов вдоль оккупированного левобережья Херсонщины за последние сутки.
Гуменюк подчеркнула активизацию действий вражеских сил, которые ищут способы обеспечить себе более плотную оборону, включая направление с воды из самого Днепра. Она также отметила, что уничтожение 6 лодок является убедительным свидетельством неудачной попытки войск рф закрепиться на ранее потерянных позициях.
Гуменюк также уточнила, что ВСУ продолжают наносить удары по личному составу и военной технике врага, включая пушки и минометы. Она отметила, что силы рф активизировались в воздухе и продолжают атаки на правый берег Херсонщины с использованием управляемых авиабомб и беспилотников. Гуменюк также упомянула о наступлении сил рф на район, где проводятся учения "Си Бриз", и подчеркнула мощность вражеских сил на Левобережье.
Отметим, что информация о уничтоженных катерах рф не была подтверждена в утренней сводке Генштаба ВСУ и не упоминается в официальных сообщениях минобороны рф.
Гуменюк подчеркнула активизацию действий вражеских сил, которые ищут способы обеспечить себе более плотную оборону, включая направление с воды из самого Днепра. Она также отметила, что уничтожение 6 лодок является убедительным свидетельством неудачной попытки войск рф закрепиться на ранее потерянных позициях.
Гуменюк также уточнила, что ВСУ продолжают наносить удары по личному составу и военной технике врага, включая пушки и минометы. Она отметила, что силы рф активизировались в воздухе и продолжают атаки на правый берег Херсонщины с использованием управляемых авиабомб и беспилотников. Гуменюк также упомянула о наступлении сил рф на район, где проводятся учения "Си Бриз", и подчеркнула мощность вражеских сил на Левобережье.
Отметим, что информация о уничтоженных катерах рф не была подтверждена в утренней сводке Генштаба ВСУ и не упоминается в официальных сообщениях минобороны рф.
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