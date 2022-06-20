ВСУ станут намного мощнее: эксперт спрогнозировал сроки контрнаступления

08:49 20 июня Киев, Украина

Вооруженные силы Украины по состоянию на июль станут  намного мощнее.

 
Об этом рассказал председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк.

Эксперт предупредил, что будут и фронты, которые отвлекают.
 
"...По состоянию на июль ВСУ станут намного мощнее не в количественном составе и не в обеспечении вооружениями, а качественно, в отличие от российской армии...", - отметил собеседник.
 

По его словам, не имея тысячу реактивных систем залпового огня, а только 400 гаубиц, самоходных артиллерийских установок и других РСЗО, которые Украине предоставят партнеры, наша страна сможет поражать врага с эффективностью, которая выше в десятки раз.
 
"...Что касается человеческого ресурса, то Украина имеет преимущество как минимум 1:4 - 1:5. Поэтому я прогнозирую, что в июле украинская армия на некоторых фронтах сможет перейти в контрнаступление...", - сказал Романюк.