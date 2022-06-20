ВСУ станут намного мощнее: эксперт спрогнозировал сроки контрнаступления

Вооруженные силы Украины по состоянию на июль станут намного мощнее.
Об этом рассказал председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк.
Эксперт предупредил, что будут и фронты, которые отвлекают.
Эксперт предупредил, что будут и фронты, которые отвлекают.
По его словам, не имея тысячу реактивных систем залпового огня, а только 400 гаубиц, самоходных артиллерийских установок и других РСЗО, которые Украине предоставят партнеры, наша страна сможет поражать врага с эффективностью, которая выше в десятки раз.
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