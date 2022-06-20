ВСУ станут намного мощнее: эксперт спрогнозировал сроки контрнаступления

08:49 20 июня Киев, Украина

Вооруженные силы Украины по состоянию на июль станут намного мощнее.

Об этом рассказал председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк.



Эксперт предупредил, что будут и фронты, которые отвлекают.

"...По состоянию на июль ВСУ станут намного мощнее не в количественном составе и не в обеспечении вооружениями, а качественно, в отличие от российской армии...", - отметил собеседник.



По его словам, не имея тысячу реактивных систем залпового огня, а только 400 гаубиц, самоходных артиллерийских установок и других РСЗО, которые Украине предоставят партнеры, наша страна сможет поражать врага с эффективностью, которая выше в десятки раз.