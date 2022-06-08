ВСУ сдерживают штурм российских захватчиков в Северодонецке

08:34 08 июня Киев, Украина

Украинские бойцы сдерживают штурм российских оккупантов в Северодонецке.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утром 8 июня

"Россиян сдерживают в Северодонецке, в Лисичанске опасно даже в центральных районах. Именно на одной из центральных улиц Лисичанска вчера после артиллерийских обстрелов погиб местный житель. Раненую в городе женщину госпитализировали сразу в Черновцы. А еще повреждено несколько многоэтажек. Однако больше всего разрушений, которые зафиксированы на текущий момент, во Врубовке и Золотом. Там повреждено 25 домов",- говориться в сообщении.

Из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое-4 и Врубовку.



Враг продолжает уничтожать учреждения здравоохранения. Последний обстрел многопрофильной больницы был произведен из артиллерии калибром 240 мм. А на днях оккупанты разрушили здание местной станции "скорой помощи".