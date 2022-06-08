ВСУ сдерживают штурм российских захватчиков в Северодонецке

Украинские бойцы сдерживают штурм российских оккупантов в Северодонецке.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утром 8 июня
Из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое-4 и Врубовку.
Враг продолжает уничтожать учреждения здравоохранения. Последний обстрел многопрофильной больницы был произведен из артиллерии калибром 240 мм. А на днях оккупанты разрушили здание местной станции "скорой помощи".
Враг продолжает уничтожать учреждения здравоохранения. Последний обстрел многопрофильной больницы был произведен из артиллерии калибром 240 мм. А на днях оккупанты разрушили здание местной станции "скорой помощи".
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