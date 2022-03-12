ВСУ сбили российский беспилотник израильского производства

Российские оккупанты в войне против Украины используют оружие израильского производства, сообщает Global News.
Государство Израиль отказывается поставлять вооружение в Украину.
Одновременно, российские силы используют оружие израильского производства при вторжении в Украину.
Россия является главным поставщиков вооружений для врагов Израиля - Ирана и Сирии.
В 2015 году Россия подписала контракт о поставке израильских беспилотников на сумму 400 миллионов долларов.
Русские хотели купить беспилотник Hermes 450, но министерство обороны Израиля продало им только устаревший Searcher 2. Этот беспилотник был поставлен на вооружение в начале 80-х годов.
В России было налажено производство лицензионной копии беспилотника под маркой “Форпост”. Русские самостоятельно разработали модель, на которую могут быть установлены бомбы.
Российские военные сегодня используют около 100 дронов Форпост.
Дрон Форпост был сбит 11 марта в Житомирской области украинскими силами.
Одновременно, российские силы используют оружие израильского производства при вторжении в Украину.
Россия является главным поставщиков вооружений для врагов Израиля - Ирана и Сирии.
В 2015 году Россия подписала контракт о поставке израильских беспилотников на сумму 400 миллионов долларов.
Русские хотели купить беспилотник Hermes 450, но министерство обороны Израиля продало им только устаревший Searcher 2. Этот беспилотник был поставлен на вооружение в начале 80-х годов.
В России было налажено производство лицензионной копии беспилотника под маркой “Форпост”. Русские самостоятельно разработали модель, на которую могут быть установлены бомбы.
Российские военные сегодня используют около 100 дронов Форпост.
Дрон Форпост был сбит 11 марта в Житомирской области украинскими силами.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии