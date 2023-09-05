ВСУ сбили 13 вражеских беспилотников, которые атаковали Одесскую и Николаевскую области

11:07 16 августа Киев, Украина

В ночь на 16 августа российские оккупационные войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131".



Пуски беспилотников осуществлялись в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).



Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины было уничтожено 13 вражеских беспилотников в пределах Одесской и Николаевской областей.



О последствиях попаданий беспилотников, которые не удалось уничтожить, сообщат местные военные администрации.