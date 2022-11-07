ВСУ с партнерами ищут противодействие иранским ракетам
16:49 07 ноября Киев, Украина
Самый лучший вариант противодействия иранским баллистическим ракетам, которые может получить россия - это уничтожение ракет в месте их запуска.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ
Юрий Игнат на брифинге в понедельник, 7 ноября.
"В принципе, ничего нового для Украины не создают (иранские ракеты
— ред.), потому что есть Искандеры, которые россия применяет с первого дня войны, а это также баллистика. Но это новая угроза, равно как и Shahed. На баллистические ракеты нужно реагировать, надо уничтожать там, пожалуй, откуда их запускают, потому что с баллистикой у нас нет эффективных средств борьбы, кроме уничтожения физического на стадии запуска. Таким образом, думаю, что высшее военное руководство и наши партнеры уже над этим вопросом работают, ищут эффективные пути противодействия этим новым угрозам", - отметил он.
По его словам, Главное управление разведки Минобороны Украины имеет больше информации о ситуации с передачей Ираном ракет рф. В частности, с украинской разведкой делятся информацией и международные партнеры.
"О ракетах иранских, которые потенциально могут быть переданы россии, нет информации о том, насколько точно это оружие. Иран ее сделал сравнительно недавно, в 2000-х годах. Та, которая до 300 км дальности, и та, которая до 700 км - это еще разработки советских времен, которые Иран получил от россии и несколько модернизировал... Информации по точности и эффективности этих ракет пока нет. Будем надеяться, что не так уж страшно это оружие. Но угроза есть, и нужно ей противодействовать", - подытожил Игнат.
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