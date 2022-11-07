ВСУ с партнерами ищут противодействие иранским ракетам

По его словам, Главное управление разведки Минобороны Украины имеет больше информации о ситуации с передачей Ираном ракет рф. В частности, с украинской разведкой делятся информацией и международные партнеры.

"О ракетах иранских, которые потенциально могут быть переданы россии, нет информации о том, насколько точно это оружие. Иран ее сделал сравнительно недавно, в 2000-х годах. Та, которая до 300 км дальности, и та, которая до 700 км - это еще разработки советских времен, которые Иран получил от россии и несколько модернизировал... Информации по точности и эффективности этих ракет пока нет. Будем надеяться, что не так уж страшно это оружие. Но угроза есть, и нужно ей противодействовать", - подытожил Игнат.