ВСУ развенчали лозунг российской пропаганды "русские своих не бросают"

Правящая в Кремле сила превратила россию в страну тотальной лжи, жестокости и жадности. Если учесть правило "рыба гниет с головы", то станет ясно, почему все так называемые "скрепы", распространяемые кремлевской пропагандой, имеют "второе дно".

Война россии в Украине вскрыла ложь многих велико-шовинистских лозунгов.

Украинский беспилотник снял кадры того, как российский военный добил своего раненого товарища по оружию и обворовал его. Соответствующее видео накануне обнародовали Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Одним из наиболее распространенных лозунгов российской пропаганды является "русские своих не брасают". Развенчаем мифы! Оккупанты своих не бросают, они коварно добивают раненых! Настоящее лицо армии недоимперии в видео", – говорится в сообщении.

Украинские военные напомнили россиянам, что сдача в плен – это единственный для них шанс сохранить свою жизнь.