ВСУ развенчали лозунг российской пропаганды "русские своих не бросают"

Правящая в Кремле сила превратила россию в страну тотальной лжи, жестокости и жадности. Если учесть правило "рыба гниет с головы", то станет ясно, почему все так называемые "скрепы", распространяемые кремлевской пропагандой, имеют "второе дно".
Война россии в Украине вскрыла ложь многих велико-шовинистских лозунгов.
Украинский беспилотник снял кадры того, как российский военный добил своего раненого товарища по оружию и обворовал его. Соответствующее видео накануне обнародовали Десантно-штурмовые войска ВСУ.
Украинские военные напомнили россиянам, что сдача в плен – это единственный для них шанс сохранить свою жизнь.
Напомним, за сутки 14 октября на фронте было уничтожено почти 900 оккупантов и более сотни единиц техники. Общее количество "хороших россиян" близится к 290 тысячам.
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