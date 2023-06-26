ВСУ разгромили почти 4 роты российских сил на Таврическом направлении

На одном из направлений Вооруженные Силы Украины (ВСУ) успешно уничтожили почти четыре роты российских сил. Бойцы ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении, совершая значительные успехи.
Эту важную информацию озвучил командующий оперативно-стратегической группировкой войск на Таврии, генерал Александр Тарнавский, публикуя сообщение в мессенджере Telegram 26 июня.
Эту важную информацию озвучил командующий оперативно-стратегической группировкой войск на Таврии, генерал Александр Тарнавский, публикуя сообщение в мессенджере Telegram 26 июня.
Согласно его словам, противник провел 18 атак на позиции ВСУ и совершил 450 обстрелов за последние сутки. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления успешно выполнены 954 огневые задачи в течение этого времени.
Согласно данным, предоставленным генералом Тарнавским, потери противника в последние сутки составили почти четыре роты, включая убитых и раненых военнослужащих.
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