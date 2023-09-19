ВСУ разгромили одну из лучших воинских частей рф на Бахмутском направлении

В ходе боев на Бахмутском направлении был нанесен удар по одной из наилучшей подготовленных воинских частей россиян, включая 72-ю отдельную мотострелковую бригаду, а также 31-ю и 83-ю отдельные десантно-штурмовые бригады, которые полностью потеряли боеспособность.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сирский, согласно информации от Military Media Center.
Генерал подчеркнул, что продвижение вперед продолжается, и это лишь один из шагов в направлении полного освобождения украинских территорий. Однако обстановка на восточном направлении остается сложной, и враг продолжает активную подготовку к возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях.
Сообщается также о продолжающихся ожесточенных боях в районе Бахмута, где противник предпринимает многочисленные неудачные контратаки с целью вернуть утерянные позиции, особенно после потери населенных пунктов Андреевки и Клещеевки. Эти населенные пункты, хоть и маленькие, играли важную роль в оборонительном рубеже врага, протянувшемся от Бахмута до Горловки.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сирский, согласно информации от Military Media Center.
Генерал подчеркнул, что продвижение вперед продолжается, и это лишь один из шагов в направлении полного освобождения украинских территорий. Однако обстановка на восточном направлении остается сложной, и враг продолжает активную подготовку к возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях.
Сообщается также о продолжающихся ожесточенных боях в районе Бахмута, где противник предпринимает многочисленные неудачные контратаки с целью вернуть утерянные позиции, особенно после потери населенных пунктов Андреевки и Клещеевки. Эти населенные пункты, хоть и маленькие, играли важную роль в оборонительном рубеже врага, протянувшемся от Бахмута до Горловки.
Командующий Сухопутных войск встретился с воинами на передовой. Наградил военных за мужество и героизм.
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