ВСУ разгромили одну из лучших воинских частей рф на Бахмутском направлении

18:17 18 сентября Киев, Украина

В ходе боев на Бахмутском направлении был нанесен удар по одной из наилучшей подготовленных воинских частей россиян, включая 72-ю отдельную мотострелковую бригаду, а также 31-ю и 83-ю отдельные десантно-штурмовые бригады, которые полностью потеряли боеспособность.



Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сирский, согласно информации от Military Media Center.



Генерал подчеркнул, что продвижение вперед продолжается, и это лишь один из шагов в направлении полного освобождения украинских территорий. Однако обстановка на восточном направлении остается сложной, и враг продолжает активную подготовку к возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях.



Сообщается также о продолжающихся ожесточенных боях в районе Бахмута, где противник предпринимает многочисленные неудачные контратаки с целью вернуть утерянные позиции, особенно после потери населенных пунктов Андреевки и Клещеевки. Эти населенные пункты, хоть и маленькие, играли важную роль в оборонительном рубеже врага, протянувшемся от Бахмута до Горловки.

"Наши планы по освобождению государства от оккупантов будут непременно реализованы. Враг будет разбит и сине-желтые флаги снова будут развеваться на наших границах. Слава Украине", - заявил генерал.

Командующий Сухопутных войск встретился с воинами на передовой. Наградил военных за мужество и героизм.