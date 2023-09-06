ВСУ провели рейд на левом берегу Херсонщины — ISW

10:10 09 августа Киев, Украина





Об этом в ежедневном отчете написали аналитики американского Института изучения войны



Несколько прокремлевских военных блогеров 8 августа сообщили, что украинские силы высадили до семи катеров (вместимость одного около 6-7 человек), на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагери. Там ВСУ прорвали российскую оборону и продвинулись на глубину 800 метров.



Российский милблогер отметил, что недавно российское командование передислоцировало "подготовленную группировку" российских десантников из района Казачьей Лопани в Запорожскую область и заменило их мобилизованными бойцами неопределенного подразделения, тем самым ослабив российскую оборону в этом районе. Оккупационный глава Херсонской области владимир сальдо уменьшил информацию об украинском десанте и заявил, что огонь российской артиллерии отразил украинские катера, а украинских военных вблизи Казачьей Лопани нет.



Однако, большинство известных российских милблогеров утверждали, что украинским войскам удалось использовать тактический сюрприз и высадиться на левом берегу, прежде чем российские войска открыли огонь, и Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть заявления об украинском присутствии в этом районе, чтобы избежать паники . Украинские силы совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на левом берегу Херсона и, вероятно, прорвали там оборону вглубь на 800 метров.Об этом в ежедневном отчете написали аналитики американского Института изучения войны (ISW) Несколько прокремлевских военных блогеров 8 августа сообщили, что украинские силы высадили до семи катеров (вместимость одного около 6-7 человек), на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагери. Там ВСУ прорвали российскую оборону и продвинулись на глубину 800 метров.Российский милблогер отметил, что недавно российское командование передислоцировало "подготовленную группировку" российских десантников из района Казачьей Лопани в Запорожскую область и заменило их мобилизованными бойцами неопределенного подразделения, тем самым ослабив российскую оборону в этом районе. Оккупационный глава Херсонской области владимир сальдо уменьшил информацию об украинском десанте и заявил, что огонь российской артиллерии отразил украинские катера, а украинских военных вблизи Казачьей Лопани нет.Однако, большинство известных российских милблогеров утверждали, что украинским войскам удалось использовать тактический сюрприз и высадиться на левом берегу, прежде чем российские войска открыли огонь, и Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть заявления об украинском присутствии в этом районе, чтобы избежать паники .

"Горячие точки в доступных данных NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за последние 24 часа в этом районе подтверждают, что там шли значительные боевые действия, которым, вероятно, предшествовал или сопровождался артиллерийский огонь", - отмечают аналитики.

К концу дня 8 августа многие российские источники обновили свои заявления, сообщив, что российские войска сохраняют контроль над населенным пунктом Казачьи Лагери, отбросив украинские силы обратно к береговой линии.



Аналитики ISW пока не видели визуальных доказательств, свидетельствующих о наличии значительного количества украинских военных или техники в вышеуказанном районе.