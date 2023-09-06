ВСУ провели рейд на левом берегу Херсонщины — ISW

Украинские силы совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на левом берегу Херсона и, вероятно, прорвали там оборону вглубь на 800 метров.
Об этом в ежедневном отчете написали аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Несколько прокремлевских военных блогеров 8 августа сообщили, что украинские силы высадили до семи катеров (вместимость одного около 6-7 человек), на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагери. Там ВСУ прорвали российскую оборону и продвинулись на глубину 800 метров.
Российский милблогер отметил, что недавно российское командование передислоцировало "подготовленную группировку" российских десантников из района Казачьей Лопани в Запорожскую область и заменило их мобилизованными бойцами неопределенного подразделения, тем самым ослабив российскую оборону в этом районе. Оккупационный глава Херсонской области владимир сальдо уменьшил информацию об украинском десанте и заявил, что огонь российской артиллерии отразил украинские катера, а украинских военных вблизи Казачьей Лопани нет.
Однако, большинство известных российских милблогеров утверждали, что украинским войскам удалось использовать тактический сюрприз и высадиться на левом берегу, прежде чем российские войска открыли огонь, и Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть заявления об украинском присутствии в этом районе, чтобы избежать паники .
Об этом в ежедневном отчете написали аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Несколько прокремлевских военных блогеров 8 августа сообщили, что украинские силы высадили до семи катеров (вместимость одного около 6-7 человек), на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагери. Там ВСУ прорвали российскую оборону и продвинулись на глубину 800 метров.
Российский милблогер отметил, что недавно российское командование передислоцировало "подготовленную группировку" российских десантников из района Казачьей Лопани в Запорожскую область и заменило их мобилизованными бойцами неопределенного подразделения, тем самым ослабив российскую оборону в этом районе. Оккупационный глава Херсонской области владимир сальдо уменьшил информацию об украинском десанте и заявил, что огонь российской артиллерии отразил украинские катера, а украинских военных вблизи Казачьей Лопани нет.
Однако, большинство известных российских милблогеров утверждали, что украинским войскам удалось использовать тактический сюрприз и высадиться на левом берегу, прежде чем российские войска открыли огонь, и Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть заявления об украинском присутствии в этом районе, чтобы избежать паники .
К концу дня 8 августа многие российские источники обновили свои заявления, сообщив, что российские войска сохраняют контроль над населенным пунктом Казачьи Лагери, отбросив украинские силы обратно к береговой линии.
Аналитики ISW пока не видели визуальных доказательств, свидетельствующих о наличии значительного количества украинских военных или техники в вышеуказанном районе.
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