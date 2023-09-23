ВСУ прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области – Тарнавский

12:58 23 сентября Киев, Украина

Об очередном успехе украинских войск на южном фронте сообщил командующий группировкой войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью CNN, обнародованном сегодня, 23 сентября. Командующий рассказал о прорыве обороны россиян возле села Вербовое в Запорожской области, которое являлось одним из ключевых населенных пунктов в противостоянии на Мелитопольском направлении.

"На левом фланге (возле Вербового) мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", – сказал он.

Тарнавский отметил, что украинские войска продвигаются не так быстро, как ожидалось, как "в фильмах о Второй мировой войне".

"Главное – не потерять эту инициативу. И, ну, не потерять это на практике, действиями", – добавил генерал.

Ранее Тарнавский спрогнозировал, что большой прорыв в контрнаступлении может произойти после того, как ВСУ освоболятТокмак в Запорожской области, которое имеет стратегическое значение. Сейчас Силы обороны Украины находятся примерно в 20 километрах от Токмака.

Напомним, с начала лета продолжается наступление ВСУ на юге и востоке Украины. За это время наши войска освободили почти 320 кв. км территории.