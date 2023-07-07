ВСУ прогрессируют на Бахмутском и Запорожском направлениях - ISW

09:06 07 июля Киев, Украина

Военные силы Украины достигли значительных результатов на Бахмутском направлении, активно наращивая давление на оккупантов в прилегающих районах этого города. Также, украинская армия продолжает прогрессировать на Запорожском направлении.



Согласно докладу американского Института изучения войны (ISW), имеются наглядные доказательства, подтверждающие, что украинские вооруженные силы продвинулись на юго-запад от Бахмута.



Геолокационные снимки боевых действий показывают, что российская артиллерия атакует украинские позиции на западной окраине Клещеевки.



В своем сообщении, Генеральный штаб Украины отметил, что украинские военные продолжают контратаковать на юге и севере от Бахмута, занимая новые стратегические позиции.



Кроме того, украинские силы провели успешные контратаки вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями. Генеральный штаб Украины также сообщил о проведении наступательных операций и укреплении контроля над новыми территориями.