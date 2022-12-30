ВСУ продвинулись до оккупированной Кременной на 2,5 километра

В течении недели Вооруженные силы Украины продвинулись в направлении Кременной на 2,5 километра. Российские оккупанты готовят укрепление уже не только в Старобельске в центре Луганской области, но и в самом Луганске.
Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил в эфире национального телемарафона.
Украинские войска, которые перешли в контрнаступление в районе Кременной на севере Луганской области, за неделю продвинулись в направлении оккупированного до сих пор города на 2,5 километра.
Оккупанты, чувствуя неизбежное поражение, вывезли военное командование из этого города в Старобельск и Северодонецк.
Гайдай пояснил, что в случае деоккупации Кременной перед Вооруженными силами Украины откроется прямая дорога на Старобельск, потому что между этими городами — сельская местность, и зацепиться за оборону российским захватчикам там будет очень трудно.
А освобождение Старобельска, расположенного в центре Луганской области, будет означать, что украинские войска возьмут под огневой контроль всю оккупированную территорию региона и смогут бить по всем логистическим маршрутам и местам дислокации россиян в Луганской области.
Также Сергей Гайдай сообщил, что есть информация – россияне уже готовят оборонительные сооружения не только в Старобельске, но даже и в Луганске.
Очевидно, оккупанты не верят, что им удастся удержать Старобельск, и таким образом начали готовиться к битве за Луганск.
Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил в эфире национального телемарафона.
Украинские войска, которые перешли в контрнаступление в районе Кременной на севере Луганской области, за неделю продвинулись в направлении оккупированного до сих пор города на 2,5 километра.
Оккупанты, чувствуя неизбежное поражение, вывезли военное командование из этого города в Старобельск и Северодонецк.
Гайдай пояснил, что в случае деоккупации Кременной перед Вооруженными силами Украины откроется прямая дорога на Старобельск, потому что между этими городами — сельская местность, и зацепиться за оборону российским захватчикам там будет очень трудно.
А освобождение Старобельска, расположенного в центре Луганской области, будет означать, что украинские войска возьмут под огневой контроль всю оккупированную территорию региона и смогут бить по всем логистическим маршрутам и местам дислокации россиян в Луганской области.
Также Сергей Гайдай сообщил, что есть информация – россияне уже готовят оборонительные сооружения не только в Старобельске, но даже и в Луганске.
Очевидно, оккупанты не верят, что им удастся удержать Старобельск, и таким образом начали готовиться к битве за Луганск.
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