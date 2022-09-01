ВСУ продвигаются вглубь Херсона, но рф этого "не замечает"

08:17 30 августа Киев, Украина

Военно-политическое руководство государства-террориста россии специально делает пренебрежительные заявления о продвижении ВСУ в Херсонской области, пытаясь таким образом сохранить видимость больших военных успехов россиян в Украине.





Аналитики ISW обратили внимание на то, что минобороны россии вечером 29 августа заявило, что украинское



Сообщается, что российские блогеры в большинстве своем утверждали, что сообщения об украинском контрнаступлении были преувеличены, фейковые или, скорее всего, не увенчались успехом, утверждая, что украинские силы до сих пор не имели возможности прорвать российские оборонные рубежи в прошлых контратаках и по-прежнему не могут сделать это.



Как отмечают аналитики Института, «такие пренебрежительные заявления указывают на то, что кремль стремится поддерживать видимость больших военных успехов россии в Украине».



В это время ВСУ весьма успешно продолжают бить по путям снабжения группировки российской армии. По мнению аналитиков, оценивших состояние мостов под Херсоном по спутниковым снимкам, в настоящее время основные пути переброски боеприпасов и техники не эксплуатируются.



В настоящее время враг пытается перебрасывать снабжение для отражения контрнаступления ВСУ через понтонную переправу на север в сторону Херсона. Но такой способ восполнения потерь россией неэффективен и уязвим для украинских ударов.



Цитируя советника мэра Мариуполя Андрющенко, аналитики пишут, что в ближайшие дни усилия рф по логистике, зависящие от мариупольского железнодорожного транзита, скорее всего, ослабнут из-за отсутствия электричества, повреждения станционных кранов и наводнения, препятствующего работе железной дороги в Мариуполе.



29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях. В ВСУ призвали СМИ держать в тишине подробности действий украинских военных, зато в россии заявили, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером. Об этом говорится в своде аналитиков американского Института исследования войны (ISW).Аналитики ISW обратили внимание на то, что минобороны россии вечером 29 августа заявило, что украинское контрнаступление было ограниченным и неудачным усилием продвинуться по трем неуказанным направлениям в Херсонской области, задав тон следующим обсуждениям контрнаступления в российском медиапространстве.Сообщается, что российские блогеры в большинстве своем утверждали, что сообщения об украинском контрнаступлении были преувеличены, фейковые или, скорее всего, не увенчались успехом, утверждая, что украинские силы до сих пор не имели возможности прорвать российские оборонные рубежи в прошлых контратаках и по-прежнему не могут сделать это.Как отмечают аналитики Института, «такие пренебрежительные заявления указывают на то, что кремль стремится поддерживать видимость больших военных успехов россии в Украине».В это время ВСУ весьма успешно продолжают бить по путям снабжения группировки российской армии. По мнению аналитиков, оценивших состояние мостов под Херсоном по спутниковым снимкам, в настоящее время основные пути переброски боеприпасов и техники не эксплуатируются.В настоящее время враг пытается перебрасывать снабжение для отражения контрнаступления ВСУ через понтонную переправу на север в сторону Херсона. Но такой способ восполнения потерь россией неэффективен и уязвим для украинских ударов.Цитируя советника мэра Мариуполя Андрющенко, аналитики пишут, что в ближайшие дни усилия рф по логистике, зависящие от мариупольского железнодорожного транзита, скорее всего, ослабнут из-за отсутствия электричества, повреждения станционных кранов и наводнения, препятствующего работе железной дороги в Мариуполе.29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях. В ВСУ призвали СМИ держать в тишине подробности действий украинских военных, зато в россии заявили, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером.



По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском.