ВСУ продвигаются под Бахмутом и на западе Запорожской области - ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) подтвердили, что 31 августа украинские Силы обороны провели успешные контрнаступательные операции. По данным ISW, на этот день украинские войска продвинулись вперед как под Бахмутом в Донецкой области, так и на западе Запорожской области.
В своем отчете аналитики отметили, что в обеих указанных областях украинские военные активно проводили контрнаступательные операции, результатом которых стал значительный прогресс на передовой. Информация о продвижении украинских войск была подтверждена ISW.
Также, в обзоре говорится про заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил, что страна начала производство ракет большой дальности, что, возможно, связано с усиленной украинской кампанией для увеличения ударной мощи против российских тыловых районов. Зеленский отметил успешное поражение цели на расстоянии 700 километров, но дополнительных деталей о данной операции или использованном оружии не раскрыл.
В своем отчете аналитики отметили, что в обеих указанных областях украинские военные активно проводили контрнаступательные операции, результатом которых стал значительный прогресс на передовой. Информация о продвижении украинских войск была подтверждена ISW.
Также, в обзоре говорится про заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил, что страна начала производство ракет большой дальности, что, возможно, связано с усиленной украинской кампанией для увеличения ударной мощи против российских тыловых районов. Зеленский отметил успешное поражение цели на расстоянии 700 километров, но дополнительных деталей о данной операции или использованном оружии не раскрыл.
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