ВСУ продолжают держать оборону на Донецком и Луганском направлении - сводка

10:46 17 ноября Киев, Украина





Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку по военному вторжению рф в Украину по состоянию на утро четверга, 17 ноября. За минувшие сутки украинские бойцы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганщины и Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донетчины.Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку по военному вторжению рф в Украину по состоянию на утро четверга, 17 ноября.

"Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, недалеко от линии столкновения. Российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также за прошедшие сутки, ракетному удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья", - отмечают в Генштабе.



Враг осуществлял Враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Старица и Амбарное Харьковской области;

- из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Старица и Амбарное Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка;

- из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка; на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка;

- из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка; на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки; на Новопавловском направлении - из артиллерии разных типов по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки;

- из артиллерии разных типов по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки; на Запорожском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки.

- из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки. на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Зеленовка, Чернобаевка и Херсон.

Также от огня русской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.

"Российские захватчики продолжают нести потери. По уточненной информации, 15 ноября в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений. В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов, две единицы БМ-21 Град и зенитный ракетный комплекс С-300. Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными", - сообщают в Генштабе.



В Каховском районе враг усилил фильтрационные меры после эффективного огневого поражения силами обороны его позиций. В самой Каховке российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи.

"Российские оккупанты не оставляют попыток насаждения своей и уничтожения украинской культуры на временно занятой территории Украины. По имеющейся информации, в городе Энергодар Запорожской области изъяты все учебники истории Украины для дальнейшего их уничтожения. По представлению самопровозглашенной власти временно оккупированной территории Донецкой области указами президента российской федерации присвоены так называемые почетные звания городам Горловка и Мариуполь", - говорится в сводке.



Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по двум позициям зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили два пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, а также три других важных объекта оккупантов.