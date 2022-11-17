ВСУ продолжают держать оборону на Донецком и Луганском направлении - сводка

За минувшие сутки украинские бойцы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганщины и Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донетчины.
Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку по военному вторжению рф в Украину по состоянию на утро четверга, 17 ноября.
Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку по военному вторжению рф в Украину по состоянию на утро четверга, 17 ноября.
Враг осуществлял обстрелы:
- на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Старица и Амбарное Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка;
- на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка;
- на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;
- на Новопавловском направлении - из артиллерии разных типов по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки;
- на Запорожском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки.
- на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Зеленовка, Чернобаевка и Херсон.
Также от огня русской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.
В Каховском районе враг усилил фильтрационные меры после эффективного огневого поражения силами обороны его позиций. В самой Каховке российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по двум позициям зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили два пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, а также три других важных объекта оккупантов.
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