ВСУ продолжают держать оборону и отбивать атаки российских войск - сводка

"Противник за прошедшие сутки нанес авиационный и 3 ракетных удара, один из которых – по Харькову, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Высокой остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины",- говорится в сообщении.